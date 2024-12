Bon paper de l’artística al Campionat d’Espanya

Bona actuació de la natació artística del país que va participar el passat cap de setmana al Campionat d’Espanya de Figueres per continuar avançant de cara a la preparació dels Jocs dels Petits Estats. En categoria solo, Mariona Casas va ser 23a en la jornada de dissabte amb una puntuació de 166.9733, aconseguint no penalitzar. Pel que fa al duo, format per Zoe Palau i Jasmine Serrano, es va signar una 27a posició amb una puntuació de 175.1208.

L’entrenadora Estel Ferreras va valorar positivament la participació de l’equip andorrà en un nou campionat d’alt nivell que permet continuar obtenint valoracions per part de jurats.

Final al Campionat de Catalunya infantil

També el diumenge es va posar punt final al Campionat de Catalunya infantil de natació. En la competició celebrada a Sabadell hi van participar una quinzena de nedadors de la FAN formant un equip que va finalitzar onzè en el global sumant 1.171,5 punts.