Actualitzades les tarifes del Túnel d’Envalira per al 2025

A partir de l’1 de gener del 2025, s’aplicaran les noves tarifes del Túnel d’Envalira, aprovades aquesta setmana pel Govern. Els vehicles lleugers (tipus 1) pagaran 7,90 euros, mentre que els vehicles pesants i autocars (tipus 3) tindran una tarifa de 15,90 euros. Per als vehicles de dues o tres rodes, com motos o sidecars (tipus 5), el cost serà de 4,70 euros.

Els vehicles intermedis, com furgonetes o vehicles amb remolc (tipus 2), pagaran 13,90 euros. En el cas dels vehicles pesants de gran volum, amb més de 3 metres d’alçada o més de 3,5 tones i amb més de dos eixos (tipus 4), la tarifa ascendirà a 19,90 euros. L’actualització dels preus s’ha realitzat segons la fórmula estipulada al contracte de concessió, que té en compte l’índex de preus de consum (IPC) interanual d’octubre del 2024 d’Andorra, Espanya i França, amb increments de l’1,80%, l’1,80% i l’1,20%, respectivament.

El pas pel túnel serà gratuït quan el port de la carretera estigui tancat per condicions meteorològiques adverses, per tal de garantir l’accessibilitat al Pas de la Casa. Així mateix, es manté el descompte del 50% sobre les tarifes vigents per a residents i treballadors del Pas de la Casa. Aquesta revisió tarifària s’emmarca en el compromís de sostenibilitat i equilibri econòmic de la infraestructura, gestionada per la societat concessionària Túnel d’Envalira S.A.